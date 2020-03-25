الهدوء يسيطر على ميدان التحرير في أول ساعات الحظر (صور)

سادت حالة من الهدوء علي ميدان التحرير وكوبري قصر النيل، في الساعات الأولي من بدء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمدة 15 يوما بدءا من الساعة الـ7 مساء إلى الساعة الـ6 صباحا، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وحرص المواطنون وسائقو المواصلات على الالتزام بحظر التجوال الذي أعلنته الحكومة أمس الثلاثاء، كما حرصت المحال والمطاعم والكافيهات على إغلاق أبوابها في تمام الخامسة مساءً، استعدادا منهم على عدم التواجد في الطرق العامة قبل انطلاق الحظر، وسط تواجد أمني بمختلف شوارع الجيزة لإلزام المواطنين وضبط المخالفين.