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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق اختبار جهوزية وحدات الجيش الروسي لمكافحة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:43 م
سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم، عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسي في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال شويجو - في تصريح اليوم: العملية ستبدأ اليوم وتستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري، مضيفًا: هذا الاختبار يشمل هيئات القيادة والتشكيلات في المناطق والوحدات العسكرية الغربية والوسطى، بالإضافة إلى القوات الجوية وقوات الصواريخ وقوات الوقاية من الاشعاعات الكيمائية والبيولوجية وقوات الهندسة والوحدات الطبية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر، في وقت سابق من اليوم، بإجراء اختبار جهوزية بهدف التأكد من استعداد القوات المسلحة الروسية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد. "كوفيد-19".

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