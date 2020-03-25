عرض الليلة الكبيرة على «يوتيوب الثقافة»

تعرض وزارة الثقافة بعد قليل في تمام التاسعة مساء، عرض "الليلة الكبيرة" لفرفة باليه أوبرا وأوركسيترا القاهرة، لأول مرة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".يأتي ذلك ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" والتي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، في إطار الجهود المبذولة للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.ِْ"الليلة الكبيرة" من ألحان سيد مكاوي، وتأليف صلاح جاهين، وصياغة موسيقية جمال سلامة، وتصميم رقصات مجدي صابر، وعبد المنعم كامل، وإخراج عبد المنعم كامل.