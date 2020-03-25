وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بـ«كورونا»

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وسجلت بريطانيا، أمس الثلاثاء، أعلى زيادة يومية في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا، كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بوتيرة سريعة، مما يؤكد الحاجة الملحة وراء تحرك الحكومة لإغلاق البلاد.