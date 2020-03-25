الجيش الليبي يتصدى لهجوم ميليشيات تركيا (تقرير)

عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يسلط الضوء على ما أعلنه الجيش الوطني الليبي عن إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت الإغارة على وحداته العسكرية المتمركزة في الجفرة جنوب طرابلس.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الليبي أعلن في بيانه أن الطائرة سقطت قرب حقل زليتن وكانت جهزة بصواريخ لتنفيذ عمل هجومي وتجدّدت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبي والمليشيات التابعة لحكومة الوفاق في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس بعدما بدأت القوات الموالية لتركيا بتنفيذ أعمال إرهابية وهجمات معادية رغم التعهد بوقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت محاور صلاح الدين وعين زارة جنوبي طرابلس مواجهات عنيفة استخدمت فيها المدفعية الثقيلة.

وقال الجيش الليبي في بيانه الأخير إنه يتقدم بشكل كبير في محور عين زارة بعد انهيار قوات الوفاق وتراجعها إلى الوراء، كما أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة أن ميليشيات الوفاق قامت بقصف أهداف مدنية في قصر بن غشير وترهونة.

وأضافت الوزارة أن الميليشيات وحكومة الوفاق ومرتزقة تركيا ما زالوا يمارسون الانتهاكات والجرائم في تحد صارخ للمجتمع الدولي بضربهم للأهداف المدنية والمدنيين.



