«الساكس والرقص» خلطة يوسف فوزي في «Remember» (فيديو)

في تجربة مثيرة تمزج الرقص بالموسيقى، أطلق عازف الساكسفون يوسف فوزي أول كليباته الموسيقية المصورة "تذكر Remember".ويغوص فوزي عبر مقطوعته الموسيقية الجديدة في عوالم النفسيات والشك الذاتي والأحلام والصراع الداخلي بين الأمل وفقدانه حتى الوصول لحالة الهدوء التي تعقب الإعصار، في توليفة سمعية بصرية غير مسبوقة، يخلط خلالها بين احترافيته في عزف الساكسفون وبين إبداع الرقص المعاصر للفنانة داليا فريد، المغنية والراقصة المصرية الشهيرة، الحاصلة على الماجستير في المسرح الموسيقي من الأكاديمية الملكية للموسيقى في لندن.وتخطف داليا عبر رقصاتها وأدائها التمثيلي قلوب الجمهور بتجسيد الصراع النفسي عبر افتتاحية الكليب التي تظهر فيها وسط غابة ملؤها الشك والخوف متجسدة في أغصان الأشجار بينما يلوح في الأفق أمل يتجسد في شكل حصان أبيض يأخذها لعالم السلام، سرعان ما تتفاعل معه ليتحول الظلام حولها لنور في إشارة لوجوب التمسك بالأحلام والنظرة المتفائلة في الحياة مهما بلغت درجات السوداوية والوجع.يوسف فوزي عازف الساكسفون المصري الذي دخل عالم تلك الآلة الموسيقية بتعليم نفسه بنفسه حتى الاحتراف مع تأثره بعازف الساكس العالمي بوب رينولدز، وتمتد رحلته لقرابة الخمس سنوات قدم خلالها أكثر من 500 حفلة، منها عروض لأشهر الماركات العالمية مثل Armani وAudi وMassimo Dutti، بجانب افتتاح حفلات العديد من النجوم العرب، من أبرزها مشاركة عازف البوق اللبناني العالمي إبراهيم معلوف في حفله التاريخية بالأهرامات، وحفله في متحف اللوفر بباريس.وتعاون يوسف عبر الكليب الجديد مع المخرج حازم كتانة والماركة العالمية Levi's، ومن إنتاح يوتوبيا ميديا أند برودكشن، ويبدأ خلاله انطلاقة موسيقية جديدة في مشواره الفني، حيث تعد Remember أول مقطوعة مصورة من ألبومه الموسيقي الجديد، الذي يسعى لتقديم مقطوعاته بشكل احترافي فرادى كل فترة خلال العام الجاري، بعد قراره الاستقلال بمشواره الموسيقي الخاص، عقب مشاركته من قبل في العديد من التجارب الغنائية المصرية، منها فرقة فان وداليا فريد وفرقة بيج بانج بوجي.