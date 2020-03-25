موسكو تعلن تسجيل حالتي وفاة بسبب كورونا

كشفت موسكو، اليوم، عن تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، أمس الثلاثاء، عن 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في ضواحي موسكو وحدها.وذكر بيان لمقر عمليات مكافحة الفيروس، أنه بذلك بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو فقط حتى الآن 41 حالة، مشيرا إلى أن اثنين من المرضى غادرا المستشفى بعد تعافيهما من المرض.وأكد مصدر في مقر العمليات أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس كورونا، سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ في موسكو.