مجد القاسم يطرح أغنية «خليك في البيت» ويهديها للمصريين

طرح المطرب السوري مجد القاسم، الأربعاء، أغنية جديدة تحمل عنوان «خليك في البيت» من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك".وحث المطرب السوري جموع المصريين، من خلال أغنيته، على البقاء في منازلهم، والالتزام بالتوعية من أخطار فيروس كورونا، واتباع تعليمات الوقاية التي أعلنت عنها وزارة الصحة؛ لمساعدة الدولة في الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه.وطرح مجد القاسم مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "يا عسل"، من إخراج ميدو بارون، من كلمات محمود عمر وألْحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد، كما يعكف حاليًا على تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، والذي يحمل عنوان "باقة ورد".ويحوي الألبوم الجديد 10 أغان، ويتعاون فيه القاسم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضي وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحمادة عصمت.