الإسكندرية تلتزم بقرار غلق الأسواق والمحال التجارية

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالإغلاق الكامل للمحال التجارية منذ الخامسة مساءً، والذي يستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة أسبوعين.ورصد " الدستور" إغلاق المحال والمراكز التجارية أبوابها بالمحافظة منذ الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، كما تم إغلاق غالبية الأسواق الرئيسية بالمحافظة، فيما تركزت دوريات شرطية في شوارع المحافظة للتأكد من تفعيل القرار.وكانت المحال التجارية بدأت الالتزام بقرار الغلق، منذ الرابعة والنصف، وحتى الخامسة، وذلك في العديد من شوارع وسط المحافظة، وكورنيش الإسكندرية، مرورًا بالشوارع الداخلية، التزامًا من المواطنين بتطبيق إجراءات الغلق، واستمرت المنشآت المستثناة من قرار الغلق كالصيدليات والسوبر ماركت، في تقديم خدماتها للمواطنين.