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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يصرف مكافأة لفريق المستشفى الجامعي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:32 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم
محمود عبد العال
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ثمن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، الدور الفاعل الذي تقوم به مستشفيات وأطباء وأطقم تمريض مصر كلها بصفة عامة، والمستشفى الجامعي بصفة خاصة، في تلك الفترة الزمنية الصعبة، والتي انخرط فيها الجميع دون أي اعتبارات، للدفاع ومواجهة فيروس كورونا، الوباء الذي يهاجم العالم بأثره في وقت واحد.

وقرر رئيس الجامعة صرف مبلغ 1000 جنيه للأطباء المقيمين، و600 جنيه لأطقم التمريض، و500 جنيه للعاملين بالمستشفى الجامعي، تقديرا لهم عن مجهوداتهم المبذولة وحرصهم على التواجد في الخطوط الامامية لمواجهة انتشار الفيروس اللعين على أن تصرف جميعها من صندوق المستشفى.

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