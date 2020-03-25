هدوء بشوارع القاهرة فى أولى ليالى تطبيق حظر التجوال (صور)

شهدت شوارع القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء في الساعات الأولى من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، أمس، بحظر التجوال من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.والتزم أصحاب المحال التجارية والمقاهي بقرار الحكومة قبل الوقت المحدد بساعة، لمساعدة الأجهزة المعنية في كافة شوارع القاهرة.يأتي ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء، أمس، في مؤتمر صحفي طالب خلاله المصريين بالالتزام بالقرار الوزاري؛ حتى لا يقع المخالفون تحت طائلة القانون.وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، ومد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، وغلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.