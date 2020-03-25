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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الإعلام يوضح أسباب التزاحم بمؤتمر إعلان مستجدات كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:23 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
محمد جعفر
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علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على ما تم تداوله من انتقادات بشأن الزحام الواضح في مؤتمر وزارة الصحة اليوم، حول آخر مستجدات فيروس كورونا.

وقال "هيكل" إنه بالرغم من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل عقد المؤتمر، وتوزيع الكمامات على جميع الحاضرين من الصحفيين والإعلاميين، إلا أنه فوجئ بالزحام الشديد، وللأسف لم يكن أمامهم سوى المفاضلة بين أمرين، إما تأجيل المؤتمر للمرة الثانية أو إلغائه تمامًا، مما يعني عدم صدور أي بيان اليوم، ولكن تم عقد المؤتمر في عجالة والانتهاء منه سريعًا، فلم يستغرق المؤتمر سوي القليل من الوقت لصدور البيان، وذلك منعًا لانتشار الفيروس.

وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمرات القادمة بأماكن مفتوحة وجيدة التهوية، ستكون على الأغلب بمقر وزارة الدولة للإعلام بجاردن سيتي.

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