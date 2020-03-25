تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا «أون لاين» الجمعة

يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي لأول مرة على الإنترنت، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".ومن المقرر أن يكون الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، ويدعم تامر عاشور بهذا الحفل، حملة "خليك في البيت" تضامنا مع قرارات الحكومة المصرية للحد من فيروس كورونا كوفيد 19.وكانت إدارة يوتيوب العربي نشرت تغريدة عبر "تويتر"، قائلة: "تخيل معي أن يفاجئك أحد المشاهير بحفلة تستطيع مشاهدتها من المنزل والأغاني بناءً على طلب الجماهير! ميكروفون مبنى سكني، فكرة رائعة تامر عاشور"، وذلك ردًا عليه بعدما طالب بإقامة حفل أون لاين نظرًا لظروف الحجر الذاتي للحد من انتشار فيروس كورونا.يذكر أن تامر عاشور قرر في وقت سابق إلغاء عدد كبير من الحفلات للحد من التجمعات الكبيرة خوفًا من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك بإقامة حفل له عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".