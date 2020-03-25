مسلسل قوت القلوب: أحداث مشوقة في الحلقة الرابعة

يواصل المسلسل الاجتماعي قوت القلوب حلقاته بشكل يومي على قناة الحياة، حيث عرض مؤخرًا الحلقة الرابعة منه، والتي تناولت العديد من المواقف الكوميدية والتي تتبلور في إطار اجتماعي حول مشكلات وكواليس الست "قوت" التي تجسد شخصيتها الفنانة ماجدة زكي في الأحداث.بدأت الأحداث بإيجاد خالد الذي يجسّد شخصيته محمد أنور، لكنه كذب عليها وقال لها إنه في مكتب صديق له يعرفه بعد المواد القانونية الخاصة بعمله كمحامي، إلاّ أنه أفرج عنه بعد المكالمة التي جرت بينه وبين والدته قوت.واستكملت الأحداث بمواساة قوت لابنتها سهر الصايغ بعدما وجدتها أمام إحدى حضانات الأطفال تبكي، بسبب عدم إنجابها وأصرت أن تجعلها تصرف نظر عن قرار طلاقها، وعملت على مساعدتها في محنتها بسبب عدم إنجابها، وذهبت بها إلى زوجها حتى يعودا لبعضهما.وتابعت الأحداث بغضب شديد من فراس سعيد الذي يعمل في المحاماة وهو من وضع محمد أنور في الحبس، لأنه علم ببعض الأمور التي تهدد حياته، ليقوم بالبحث عنه في منزله من خلال رجاله ليأتي به إليه للحديث معه.كما أن قوت دخلت صدفة إلى إحدى الغرف لتطمئن على أحد المرضى، إلاّ أنها تفاجئ بوجود شخص يعمل على قتله، لكنها تصدت له بشكل كامل الذي نجح في الهرب ولم تتضح هيئته، وتنتهي الأحداث بمشكلة لقوت القلوب؛ لأنها ساعدت ممرضة أن تترك الشيفت الخاص بها في المستشفى، وهو ما جعل أحد الأشخاص يدخل إلى المستشفى لقتل شخص مشهور.يلعب دور البطولة فى العمل، الذى يمتد لـ 50 حلقة، ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، نورهان، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة «سينرجى».