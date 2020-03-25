السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج بالسير من 6 ص حتى 6 م

تقرّر السماح لسيارات النقل المحملة بمواد البناء والإنتاج بالسير من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً بصفة يومية.يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس الوزراء بحظر تحرك المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة؛ للحفاظ على سلامة المواطنين ومُحاصرة فيروس كورونا المستجد.وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الأول، بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عدد من القرارات الجديدة التي تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.