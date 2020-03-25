الجيش النيجيرى يستعد لعمليات دفن جماعى بسبب «كورونا»

يستعد الجيش النيجيري لعمليات نقل قسري للمرضى إلى المستشفيات وتطبيق قيود على الحركة، في محاولة لحماية البلاد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما يقوم باستئجار معدات استعدادا "لاحتمال القيام بعمليات دفن جماعي" وفقا لـ"رويترز".وحددت المذكرة الصادرة عن قيادة الجيش، أطر خطط لحماية مخزونات البلاد الغذائية من النهب، في الوقت الذي تستعد فيه أكبر دول إفريقيا سكانًا، لمواجهة تفشي المرض بدرجة أكبر في البلاد.وجاء في المذكرة: "بعد الارتفاع والانتشار المستمر لحالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، في نيجيريا رأى رئيس هيئة أركان الجيش أنه من الضروري، أن يتخذ الجميع إجراءات وقائية لضمان سلامة أفراد الجيش النيجيري وأسرهم".وهناك حاليا 46 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في نيجيريا، وحالة وفاة واحدة، لكن الإصابة ضربت المستويات العليا من المجتمع، فأصيب بالفيروس مدير مكتب الرئيس، محمد بخاري.وفي بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 200 مليون نسمة، منهم 20 مليونا مكدسون في العاصمة التجارية لاجوس، يخشى الكثيرون من تفشي الوباء بسرعة دون القدرة على احتوائه.