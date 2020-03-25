شاكر عبدالحميد: عزلتي للتأمل وكتابة مشروع عن الشخصية المصرية

قال الدكتور شاكر عبدالحميد أستاذ علم النفس الإبداعى بأكاديمية الفنون، وزير الثقافة الأسبق، إنه يجب أن نتعامل مع ما نتعرض له الآن من عُزلة منزلية فى إطار مواجهة فيروس كورونا من جانبها الإيجابى، على اعتبار أنها اختيارية وليست إجبارية، وأن نستغل أوقات جلوسنا في منازلنا كما لو كنا في حاجة إلى الوقت، خاصة أننا منُشغلون طوال الوقت على أن نقوم بقراءة بعض الكتب التي أجّلنا قراءتها، كما أنها فرصة جيدة للكتابة والتأليف.أضاف عبدالحميد، لـ«الدستور»، أن العزل المنزلى الذى يتعرض له الإنسان حاليًا ليس في مصر فحسب، بل في جميع أنحاء العالم، فهي فرصة للتأمل وإعادة النظر فى الحياة مرة أخرى، كما أنها فرصة طيبة للتضامن الاجتماعى، على أن نتخلص من الجوانب السلبية في نظرتنا للحياة ونتأمل نعمة الحياة فى ذاتها.وبسؤاله عما يعكف عليه خلال فترة العزل المنزلي، قال وزير الثقافة الأسبق إنه يكتب عن الشخصية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب كان يتمنى تأليفه منذ سنوات، لكنه أجّل كتابته حتى جاءت الفرصة للعمل عليه وإنجازه.