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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد: فيروس كورونا سيضر بنمو اقتصاد إفريقيا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:06 م
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
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قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن انتشار فيروس كورونا في منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء سيضر بالنمو الاقتصادي للمنطقة بشدة، وذلك في ظل تعطيلات مباشرة لمعيشة المواطنين وأوضاع مالية أشد ضيقا وتقلص نشاط التجارة والاستثمار وانخفاض حاد في أسعار السلع الأولية.

وفي تدوينة على موقع صندوق النقد، قال كبار مسؤولو إدارة إفريقيا بالصندوق: إنهم تلقوا طلبات تمويل طارئ من أكثر من 20 دولة في المنطقة، وإنهم يتوقعون عشرة طلبات أخرى قريبا.

وأعلن الصندوق أمس الثلاثاء أن غانا طلبت صرف قرض طارئ بشكل فائق السرعة لمحاربة جائحة فيروس كورونا.

وكتب أبيبي إمرو سيلاسي مدير إدارة إفريقيا بصندوق النقد وكارين أونجلي رئيسة بعثة سيراليون "سيتضرر النمو بشدة في شتى أنحاء المنطقة. مازال من الصعب تحديد مدى الضرر على وجه الدقة. لكن من الواضح أن تنبؤاتنا للنمو في توقعات المنطقة في أبريل ستتقلص بشكل كبير."

وفي ظل جائحة فيروس كورونا، يغلق عدد من الدول الحدود ويحد من التجمعات العامة، مما سيحرم الكثيرين من العمل بأجر.

ومع هبوط أسعار النفط 50 % منذ بداية 2020، سيكون التأثير كبيرا على مصدري النفط في إفريقيا.

وكتبا "تشير تقديراتنا إلى أن كل هبوط 10% في أسعار النفط، ستقلص، في المتوسط، النمو لدى مصدري النفط بنسبة 0.6 بالمئة وترفع العجز المالي الكلي بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي."

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