الأسبوع المقبل.. محمد رمضان يستأنف تصوير «البرنس»

يستأنف محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله "البرنس" خلال مطلع الأسبوع المقبل استعدادًا لعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.وحصل فريق عمل المسلسل على إجازة خلال الأيام الماضية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تدور أحداث العمل في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب."البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، إنعام الجريتلي ومجموعة أخرى من الفنانين.