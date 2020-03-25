تامر حسني للأطباء والممرضين: «هفضل أدعيلكم طول عمري»

وجه الفنان تامر حسني رسالة شكر واعتذار إلى الأطباء، بسبب جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وكتب تامر عبر حسابه على «فيسبوك»: «أطباء وممرضين وكل من يساعدهم، هفضل أدعيلكم طول عمري.. أرجوكم الصورة دي عمرنا ما ننساها».وأضاف: «الناس دي لازم بعد كدا نشوفها بمنظور تاني خاص، اللهم احفظهم واحمهم واحفظ أهاليهم، ورغم أني بكتب الكلام ده من أول يوم، هفضل أكتبه كل شوية، ولكل الأطباء والممرضين أنا آسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي وماديتوش تعظيم سلام».