سوريا تسجل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء الأربعاء، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بـ فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحالات الثلاث المصابة هي من المجموعة التي تم وضعها في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد الماضي، إغلاق جميع المعابر أمام القادمين من لبنان اعتبارا من منتصف الليل وحتى إشعار آخر.وأوضحت وزارة الداخلية السورية وقتها، أنه تقرر إغلاق معبر كسب حتى إشعار آخر، كما تقرر إغلاق المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بمن فيهم المواطنين السوريين، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا لشخص قادم من خارج البلاد.