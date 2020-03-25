رئيس وزراء بريطانيا يتمنى للأمير تشارلز الشفاء من كورونا
الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:15 م
وكالاتطباعة
قال المتحدث الرسمي لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء: إن جونسون يتمنى الشفاء العاجل للأمير تشارلز، في أعقاب الأنباء التي أفادت بإصابة ولي عهد بريطانيا، البالغ من العمر 71 عاما بفيروس كورونا.
وقال المتحدث في إفادة للصحفيين: يتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للأمير.
كان قصر الأمير تشارلز، أعلن أن الأمير ظهرت عليه أعراضا "خفيفة" للمرض.
وقال المتحدث في إفادة للصحفيين: يتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للأمير.
كان قصر الأمير تشارلز، أعلن أن الأمير ظهرت عليه أعراضا "خفيفة" للمرض.