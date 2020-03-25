شكري يبحث مع سفراء مُساعدين تداعيات كورونا على المصريين بالخارج

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع عدد من السفراء المُساعدين، لبحث تطورات مكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتداعيات ذلك على أحوال المواطنين المصريين بالخارج.وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأنه في ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي تطبقها دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المُستجد، والتداعيات المترتبة على ذلك، التي أثرت على أحوال المقيمين والزائرين من المواطنين المصريين بالخارج، استمع الوزير شكري إلى الجهود التي تبذلها البعثات المصرية بالخارج في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع السلطات المعنية بدول الاعتماد لتسهيل إعادة المصريين العالقين بالخارج بالتعاون مع الجهات المصرية ذات الصلة، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية للاطمئنان على أحوالهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا بالفيروس في الدول الأخرى.وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية تناول كذلك مع مساعديه كافة تفاصيل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الخارجية لمكافحة انتشار الفيروس، حرصًا على سلامة العاملين بالوزارة والمترددين عليها.يذكر أن وزير الخارجية كلف رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بتوجيه رسالة إلى أعضاء الجالية المصرية في دولة الاعتماد حول جهود الدولة اتصالًا بمواجهة انتشار الفيروس، فضلًا عن قيامهم بتخصيص وسيلة تواصل للرد على كافة استفسارات وطلبات المواطنين المصريين بالخارج.