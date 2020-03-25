رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري يبحث مع سفراء مُساعدين تداعيات كورونا على المصريين بالخارج

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:13 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي‬
طباعة
اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع عدد من السفراء المُساعدين، لبحث تطورات مكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتداعيات ذلك على أحوال المواطنين المصريين بالخارج.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأنه في ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي تطبقها دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المُستجد، والتداعيات المترتبة على ذلك، التي أثرت على أحوال المقيمين والزائرين من المواطنين المصريين بالخارج، استمع الوزير شكري إلى الجهود التي تبذلها البعثات المصرية بالخارج في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع السلطات المعنية بدول الاعتماد لتسهيل إعادة المصريين العالقين بالخارج بالتعاون مع الجهات المصرية ذات الصلة، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية للاطمئنان على أحوالهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا بالفيروس في الدول الأخرى.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية تناول كذلك مع مساعديه كافة تفاصيل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الخارجية لمكافحة انتشار الفيروس، حرصًا على سلامة العاملين بالوزارة والمترددين عليها.
 
يذكر أن وزير الخارجية كلف رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بتوجيه رسالة إلى أعضاء الجالية المصرية في دولة الاعتماد حول جهود الدولة اتصالًا بمواجهة انتشار الفيروس، فضلًا عن قيامهم بتخصيص وسيلة تواصل للرد على كافة استفسارات وطلبات المواطنين المصريين بالخارج.

موضوعات متعلقة

متحدث الحكومة: لو وصلنا للسيناريو الثالث فلن تجدى معه أى إجراءات (فيديو)

«فيروس مسيس».. الصين تكشف عن الحقيقة الكاملة حول «هانتا»

وزير الإعلام: الحكومة تواجه أزمات اقتصادية.. وسنواجه خرق حظر التجوال بإجراءات حاسمة

الداخلية تنشر قواتها في شوارع القاهرة لتنفيذ حظر التجول الجزئي.. وتحذر المخالفين

الصور

image description

عملية تعقيم للأهرامات

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

الداخلية تنشر قواتها في شوارع القاهرة لتنفيذ حظر التجول الجزئي.. وتحذر المخالفين

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

الإجمالي 442 مصابًا.. الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

نجم الساعة

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

الصحة

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

منوعات

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

طريقة الدخول إلي منصة تلميذ تيس Telmid Tice.. كيفية الدخول للتعلم عن بُعد

الكشف عن أعراض خفية جديدة لكورونا

الأزياء والنسيج في ألمانيا يدعو الحكومة إلى المساعدات

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي والضربة القاصمة!
مؤمن المحمدي
فيروس «حمادة» الغلبان
عمرو خالد
رمضان يستاهل
ماجد حبته
ضحايا كورونا.. وانحطاط قطر
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة الثانية من «شبرا» لـ نعيم صبري عن دار الشروق

«الناشرين المصريين» يعلن وصول مرتجعات معرض الدار البيضاء

بث عروض «الثقافة بين أيديك» على شاشات التليفزيون

«صخرة الحياة».. رواية جديدة للسيد حجاج على منصة كتبنا