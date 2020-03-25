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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوفد يطلق حملة «خليك في بيتك وإحنا معاك» لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:55 م
أمل رمزي
أمل رمزي
إسلام نصير
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تطلق لجنة السياحة بالحزب برئاسة أمل رمزي، مبادرة جديدة تحت شعار «خليك في بيتك وإحنا معاك»، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، واستمرارا لمبادرات الوفد الداعمة للدولة المصرية والمواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تهدف المبادرة التي تنطلق من محافظة الجيزة وتجوب محافظات مصر إلى تخفيف الأعباء على كاهل البيت المصري ولو بجزء بسيط من مستلزمات الحياة اليومية، وتستهدف الفئات المتضررة من الحظر ومنها العمالة الموسمية والفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة.

وقالت أمل رمزي، إن توجيهات رئيس الوفد منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا كانت واضحة بضرورة العمل المستمر على مدار الساعة لتخفيف العبء عن جموع المصريين ومسانداتهم توعويا وتقديم الإرشادات اللازمة، والالتزام بكافة الأوامر التي تصدرها السلطة التنفيذية في هذا الشأن، مضيفة أنه تم إطلاق حملتي إغاثة وتعقيم التي جابت محافظات مصر،تحت إشراف لجنة الطوارئ الصحية الوطنية برئاسة الدكتور محمد نصر، وبدعم من الدكتورة أميرة أبو شقة.

وأعلنت رمزي أن الحملة الجديدة سوف تنطلق من بيت الأمة إلى أبواب المنازل، لتقديم «شنطة تموينية مجانًا» تحتوي على العديد من مستلزمات الأسرة المصرية، في محاولة من الوفد لتخفيف الأعباء على كاهل الأسر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد تحت وطأة فيروس كورونا.

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