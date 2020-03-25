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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يطالب بالالتزام بعدم التحرك أثناء تطبيق قرار الحظر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:52 م
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بجهود أبناء المحافظة ومعاونتهم للأجهزة التنفيذية فى تنفيذ تعليمات الدولة المصرية الخاصة بمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، وكذلك وعى المواطنين بخطورة المرحلة الراهنة ومتابعتهم المستمرة لكافة التعليمات والتوجيهات التى تصدر فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة المصرية تراهن على وعى المواطنين وتفهمهم للأوضاع الحالية، موجها أسمى معانى الشكر والتقدير لكل من يحاول الحفاظ على نفسه وأهله وبلده بالالتزام والوعى والنظام.

وناشد اللواء عادل الغضبان، أبناء المحافظة بالالتزام بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بإيقاف حركة المواطنين والذى سيتم تطبيقه اليوم الأربعاء بدءا من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، والتعاون مع الأجهزة الأمنية للقيام بأداء مهامها بكل سهولة ويسر فى ظل الأوضاع الراهنة والتى تتطلب اتحاد أبناء الوطن صفا واحدا حفاظا على الصالح العام ولكى تمر هذه الفترة بأمان وسلام إن شاء الله.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية جميعا بالمحافظة تعمل ليلا ونهارا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتداعيات كورونا، لافتا بأنه على المواطن الالتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وتحمل المسؤولية تجاه الوطن، لافتا بأنه يراهن على وعى أبناء بورسعيد واهتمامهم بإعلاء مصلحة الوطن، موضحا أنه سيتم تطبيق القانون والعقوبات على كل ما يخالف التعليمات والقرارات التى أصدرها رئيس الوزراء من أجل مواجهة الفيروس المستجد.

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