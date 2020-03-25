تأجيل الدورة الـ55 لاتحاد الصحفيين الأفارقة

تقرر تأجيل الدورة الخامسة والخمسين التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة، برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، إلى أجل غير مسمى، وكان من المقرر أن تبدأ أعمالها السبت المقبل الموافق 28 مارس الجاري.وقالت الدكتورة سامية عباس، الأمين العام للاتحاد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن تأجيل الدورة التي يشارك بها شباب الصحفيين الأفارقة تم نظرا إلى الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19"، وعلى رأسها إلغاء رحلات الطيران بين جميع الدول بما فيها الدول الإفريقية، فضلا عن وقف أي تجمعات قد تسهم في انتشار الفيروس، موضحة أن ممثلي 25 دولة إفريقية كان من المقرر أن يشاركوا في دورة الصحفيين الأفارقة بالقاهرة.وأشارت إلى أنه سيتم تحديد الموعد الجديد لاحقا، وأنه تم إبلاغ روساء الاتحادات والنقابات الإفريقية المشاركة بالتأجيل حتى إشعار آخر.