الصين تأمل أن تسهم قمة الـ20 فى تعزيز جهود مواجهة كورونا

أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن أملها أن تبعث قمة مجموعة العشرين إشارات إيجابية لتعزيز الوحدة والتعاون للتصدي لفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19"، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبناء توافق في الآراء بين الدول الأعضاء، واتخاذ إجراءات عملية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "جينج شوانج"، في تصريح اليوم، تعليقا على مشاركة الرئيس الصيني، "شي جين بينج"، غدا الخميس، في قمة قادة مجموعة دول العشرين التي تترأسها السعودية في دورتها الحالية: إن هذه القمة أول حدث رئيسي متعدد الأطراف يحضره الرئيس الصيني منذ تفشي المرض، مشيرا إلى أن الصين حققت نتائج ملحوظة في الوقاية من الوباء ومكافحته.وأضاف شوانج أن الصين تدعم الدول الأخرى في التصدي للفيروس، وقد حظيت جهودها بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، ومستعدة للعمل مع مجموعة العشرين من أجل تحقيق نتائج إيجابية وعملية لهذه القمة.وفي سياق متصل، أكد شوانج، أن الصين تسعى، تزامنا مع سد الحاجات المحلية، إلى تيسير المشتريات التجارية للدول الأجنبية من الإمدادات واللوازم الطبية الصينية، ولا تفرض أي قيود على التجارة الخارجية، وتشجع الشركات على توسيع صادراتها بصورة منتظمة.