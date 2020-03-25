الرئيس الجزائرى: سننتصر على وباء كورونا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنتصر على وباء كورونا، مؤكدا أن هذا الفيروس لن يطول.وقال تبون في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مخاطبا سكان ولاية البليدة التي تخضع للحجر الشامل، منذ أمس الثلاثاء: "تحية تقدير لأهلنا في البليدة لصبركم على الحجر المفروض من فيروس كورونا بيقين منكم، وحاشا أن يكون عقوبة، البليدة جوهرة الجزائر لا تعاقب".وأضاف: "إن الله والدولة معكم ومع الجزائر قاطبة، سننتصر على الوباء، وبحول الله لن يطول، فعلينا جميعًا التقيد بإجراءات الوقاية، اللهم احفظ الجزائر".وسجلت الجزائر، حتى أمس الثلاثاء، 19 وفاة بوباء كورونا من مجموع 264 حالة مؤكدة.