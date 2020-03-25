برلمان ألمانيا يوافق على ديون بـ156 مليار يورو بشأن كورونا

وافق البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، على حصول الحكومة الألمانية على ديون جديدة بقيمة 156 مليار يورو لتمويل حزمة مساعدات لمواجهة أزمة كورونا.ويتعين أن تحصل هذه الخطوة على موافقة مجلس الولايات بعد غد الجمعة، حتى تدخل حيز التنفيذ.أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554 بينما بلغ عدد الوفيات 149.وذكرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع 4191 بينما زادت الوفيات بواقع 36 حالة وفاة.