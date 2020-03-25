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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورات توعوية للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية للوقاية من كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:41 م
كورونا
كورونا
فاتن غلاب
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بدأت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية في "خليج مكادي وسهل حشيش والجونة"، في إطار سياسة الدولة لتوعية العاملين بالقطاع السياحي وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن هذه الدورات تتم بالتنسيق مع مديريات الصحة في كل محافظة ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الدورات يصحبها تطبيق عملي (محاكاة) تحت إشراف مؤسسة TUV Nord الألمانية والمتخصصة في هذا المجال.

وأكد فوزي على أنه تم تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والوقاية للعاملين أثناء الدورات التدريبية حيث تمت في أماكن مفتوحة وكل متدرب يبعد نحو ٢ متر عن الآخر، لافتا إلى أن هذه الدورات سيتم تنفيذها تباعا في جميع المحافظات السياحية.

و من جانبها قالت الدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة، لشئون التدريب، أنه تم ايضًا عقد دورات تدريبية توعوية للعاملين بالوزارة عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع شركة دايڤيرسي (Diversy).

وأشارت بهجت إلى أنه بالتعاون مع شركة uniliver سيتم عقد دورات توعوية على شبكة الإنترنت (اونلاين) للطهاة العاملين بالفنادق للسلامة والصحة المهنية وسلامة وصحة الغذاء.

وفي سياق متصل قام المجلس الأعلى للآثار بعمل دورات تدريبية توعية في نفس الإطار للعاملين بجميع المتاحف والمواقع الأثرية.

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