الداخلية تنشر قواتها في شوارع القاهرة لتنفيذ حظر التجول الجزئي.. وتحذر المخالفين

انتشرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن بشوارع العاصمة استعدادا لتطبيق قرار حظر التجول الذى يبدأ فى السابعة مساء، وأنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتأمين شوارع العاصمة خلال فترة حظر التجول.وأكد مصدر أمنى أن هناك تعليمات مشددة للقوات للتعامل بمنتهى الحزم، مع أى خروقات حفاظا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.وتابع المصدر أن القوات ستقوم بالمرور على المحلات قبل حظر التجول بساعتين، للتأكد من إغلاقها فى المواعيد المحددة والتى تبدأ من الخامسة اليوم الأربعاء، مع استمرار الحملات التموينية المكثفة.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بفرض حظر التجول لمدة أسبوعين من الساعة 7 مساء إلى الـ6 صباحا.