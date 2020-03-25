السجن 15 سنة لسائق اقتحم مزلقان سكة حديد بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق بشركة مواد غذائية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيًا، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بقيادة مركبة واقتحام مزلقان القبارى للسكة الحديد أثناء إغلاقه.ترجع أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم "إ.ع.ع"، 64 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بقيادة الأتوبيس تحت تأثير المخدر، واقتحام مزلقان القبارى، وتسببه فى إتلاف إحدى مركبات النقل البرى، وبحوزته كمية من المخدرات.كشفت التحريات عن أن المتهم قاد أتوبيسًا تحت تأثير المخدر، فتسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية من شأنه تعريض حياة العاملين به الخطر، واقتحم مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.