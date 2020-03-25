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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تطالب القادمين من أمريكا بالخضوع لحجر صحى 14 يومًا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:36 م
أمريكا
أمريكا
وكالات
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اعتبارا من بعد غد الجمعة، يتعين أن يخضع جميع المسافرين القادمين من الولايات المتحدة لحجر صحي في المنزل أو في منشأة حكومية لمدة 14 يوما، بعد وصولهم إلى كوريا الجنوبية، في إطار جهود سول لمنع دخول فيروس كورونا من الخارج، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه. بي. إس. وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وفي بيان يومي، موجز اليوم الأربعاء، ذكر المقر المركزي لإجراءات مواجهة الكوارث والسلامة، أن إجراءات الدخول المشددة للمسافرين القادمين من أمريكا ستكون نافذة المفعول اعتبارا من الساعة الثانية عشرة صباح بعد غد الجمعة.

وذكر البيان، أن أولئك الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لدى وصولهم سيتم إجراء اختبارات لهم على الفور، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض والمواطنين الكوريين الجنوبيين والأجانب، الذين يعتزمون الإقامة مدة طويلة في البلاد فسيتم عزلهم لمدة أسبوعين.

وسيتعين أيضا عزل من تظهر الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس.

ويواجه هؤلاء الذين يتجاهلون واجباتهم للحجر الصحي الذاتي، عقوبة السجن لمدة عام أو أقل أو غرامات تصل إلى عشرة ملايين وون أو أقل، بغض النظر عن جنسياتهم.

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