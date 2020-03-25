لبنان يطلق رسميًا «التعليم عن بُعد» بعد تعليق الدراسة

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، طارق المجذوب، عن الإطلاق الرسمي لخطة "التعليم عن بُعد" التي تقوم على تقديم المناهج الدراسية والمواد التعليمية من خلال تليفزيون لبنان الرسمي، وكذلك الوسائط والمنصات الإلكترونية المتعددة التي تستخدم شبكة الإنترنت، في سبيل استمرار العملية التعليمية بعدما جرى تعليق الدراسة جراء انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزراء: التعليم، والإعلام منال عبدالصمد، والاتصالات طلال حواط، لاستعراض كيفية تقديم الدروس المصورة لطلاب المدراس في المنازل.وقال وزير التعليم إن هذه التجربة البديلة والمؤقتة عن "التعليم النظامي" في ظل الظرف الاستثنائي الراهن، لن تكلف الدولة أية أعباء مالية إضافية، وتستهدف إبقاء الطلاب في مُناخ الدراسة والتعليم حرصًا على مستقبلهم، مشددًا في الوقت نفسه على أنها لن تكون بديلًا نهائيا عن التعليم في المدارس.وأشار إلى أن بث الدروس سيستمر من خلال تليفزيون لبنان، على أن يتم تباعًا وضع تلك الحلقات على المنصات الإلكترونية المتعددة وفي المقدمة منها (يوتيوب) على الإنترنت، بما يحقق المصلحة العامة للطلاب ولا يرهق كاهل الأسر، لافتًا إلى أنه سيتم التعويض عن الطلاب فيما يتعلق بالمناهج عقب استئناف الدارسة في المدارس فور انحسار تفشي فيروس كورونا.من جانبها، أكدت وزيرة الإعلام، منال عبدالصمد، أن الحرص على بث المواد التعليمية من خلال تليفزيون لبنان، مرجعه أنه التليفزيون الوحيد الذي يستخدم البث الأرضي ولا يحتاج إلى كابل فضائي، بما يضمن وصوله إلى جميع المناطق اللبنانية وتحقيق أوسع انتشار بين الطلاب، مشددة على أن اللبنانيين مروا بأصعب الظروف التي لم تحل في أي وقت من الأوقات دون استكمال التحصيل العلمي والدراسي.من جهته، قال وزير الاتصالات، طلال حواط، إن الوزارة جاهزة لتقديم الخدمات التعليمية والدروس المصورة من خلال عبر شبكة الإنترنت والوسائط الإلكترونية الحديثة، وأنها ستوفر التقنيات اللازمة التي من شأنها إنجاح خطة التعليم عن بُعد في لبنان.