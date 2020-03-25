أسهم الشرق الأوسط تصعد بفعل حزمة تحفيز أمريكية ضخمة

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على ارتفاع، اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت معنويات المستثمرين في أنحاء العالم بفعل تحفيز ضخم بالولايات المتحدة، لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا سريع الانتشار.وقال مفاوضون اليوم، إن أعضاء مجلس الشيوخ ومسئولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب، توصلوا إلى اتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة، لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا على الحزمة البالغ حجمها تريليوني دولار في وقت لاحق اليوم، ويُتوقع أن يعقبه تصويت في مجلس النواب بعد وقت قصير.وفي أبوظبي، قفز المؤشر 7.4%، ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوما بارتفاع 8.1% في سهم بنك أبوظبي الأول وزيادة 9.1% في سهم اتصالات.وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 6.4%، إذ زاد سهم إعمار العقارية 11.5%، في حين صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 8.2%.وصعد المؤشر القياسي السعودي أكثر من ثلاثة بالمائة خلال الجلسة، لكنه أغلق على ارتفاع 0.2 % فقط. وزاد سهم مجموعة صافولا 4.%، بينما أغلق سهم البنك السعودي الفرنسي على زيادة 2.6 %.وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:السعودية.. ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 6209 نقاط.أبوظبي.. صعد المؤشر 7.4 % إلى 3921 نقطة.دبي.. قفز المؤشر 6.4 % إلى 1823 نقطة.البحرين.. ارتفع المؤشر 1.8% ليبلغ 1385 نقطة.سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1 % إلى 3556 نقطة.الكويت.. تقدم المؤشر 2.7% إلى 5342 نقطة.