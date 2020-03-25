ياسمين صبرى إجازة أسبوع من «فرصة تانية» بسبب «كورونا»

حصلت الفنانة ياسمين صبري، على إجازة خلال هذه الفترة ولمدة أسبوع من تصوير مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك ضمن إجراءات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.وكان المخرج مرقس عادل، كثف ساعات التصوير الفترة الماضية لإنهاء معظم مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان، كما بدأ في مونتاج أولى حلقات العمل خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع تصوير المسلسل، الذي يصل إلى أكثر من 17 ساعة يوميًا.ويشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية"، دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل