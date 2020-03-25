الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية للتصدى لـ«كورونا»
الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:28 م
وكالاتطباعة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، أن وباء "كوفيد- 19" يهدد الإنسانية برمتها، وذلك خلال إطلاقه "خطة رد إنساني عالمي" تستمر حتى ديسمبر، مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.
وقال جوتيريش، في مداخلة عبر الفيديو: إن هذه الخطة "تهدف إلى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقرا في العالم، وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا، وخصوصا النساء والأطفال والمسنين والمعوقين، ومن يعانون أمراضا مزمنة".
وقال جوتيريش، في مداخلة عبر الفيديو: إن هذه الخطة "تهدف إلى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقرا في العالم، وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا، وخصوصا النساء والأطفال والمسنين والمعوقين، ومن يعانون أمراضا مزمنة".