الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية للتصدى لـ«كورونا»

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، أن وباء "كوفيد- 19" يهدد الإنسانية برمتها، وذلك خلال إطلاقه "خطة رد إنساني عالمي" تستمر حتى ديسمبر، مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.وقال جوتيريش، في مداخلة عبر الفيديو: إن هذه الخطة "تهدف إلى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقرا في العالم، وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا، وخصوصا النساء والأطفال والمسنين والمعوقين، ومن يعانون أمراضا مزمنة".