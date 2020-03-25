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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تؤكد مواصلة الجهود لإجلاء رعاياها العالقين بالخارج

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:28 م
تونس
تونس
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أكدت وزارة الخارجية التونسية، أن الجهود متواصلة لإجلاء التونسيين غير المقيمين العالقين في الخارج في أقرب الآجال، مشيرة إلى أن السلطات نجحت في إجلاء 7270 تونسيا منذ 14 مارس الجاري.

وقال مدير مكتب الإعلام والاتصال بالوزارة، بوراوي الإمام، إن هذا المجهود لن يمكن من إجلاء جميع التونسيين العالقين بالخارج نظرا لتشتتهم ووجود أعداد صغيرة منهم في بلدان بعيدة (شخصين أو أربعة أشخاص في بلدان بعينها)، خاصة بعد غلق كل بلدان العالم تقريبا حدودها الجوية والبرية والبحرية.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن عمليات الإجلاء تواجه إجراءات معقدة، ليس فقط نتيجة إغلاق أغلب الدول مجالاتها الجوية وتوقف الناقلات الدولية عن الطيران، بل كذلك عند وصول التونسيين الذين تم إجلاؤهم وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضعهم في الحجر الصحي الإجباري، وتوفير الأماكن اللازمة والموارد البشرية والأمنية واللوجستية والخدمات الضرورية.

وأكد أن البعثات الدبلوماسية بالخارج تضطلع بمهامها في مساعدة التونسيين العالقين بتعليمات من السلطات العليا التونسية، وأن تونسيين مقيمين في بعض الدول قاموا بتقديم يد المساعدة للعالقين، في إطار المد التضامني بين أبناء تونس.

وأشار الإمام إلى أن وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارات الصحة والنقل والداخلية وشركات الطيران التونسية، لمحاولة إجلاء بقية التونسيين غير المقيمين العالقين خارج تراب الوطن.

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