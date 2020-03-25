في خدمتك.. إجراءات الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة المساعدة في الكوارث، حيث تعطي مساعدت مالية في النكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة.وللحصول على هذه المساعدة إجراءات لابد من اتباعها وهي:- ​تقديم طلب لوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث خلال (60) يومآ من تاريخ وقوعه حال حدوث خسائر في الأرواح، وفي 3 أيام حال خسائر الممتلكات مرفقًا به المستندات المؤيدة.كل من لديه شكوى أو مبادرة أو حالة إنسانية يستطيع إرسالها على واتس ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧.