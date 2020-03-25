وصول جثمان وزير الدفاع السودانى إلى الخرطوم

وصل جثمان وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الذى توفى صباح اليوم الأربعاء، إثر أزمة صحية فاجأته أثناء زيارته لمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، إلى مطار الخرطوم.كان في مقدمة مستقبلى جثمان وزير الدفاع السوداني، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وأعضاء المجلسين، وقيادات القوات المسلحة، وممثلى أسرة الفقيد.وجرت مراسم جنائزية رسمية عسكرية للفقيد بمطار الخرطوم.