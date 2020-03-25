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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عطلة رسمية لمدة أسبوع فى روسيا لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:38 م
بوتين
بوتين
وكالات
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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عطلة رسمية لمدة أسبوع في إطار مواجهة كورونا، لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقًا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 658 إصابة.

كما أعلن مقر العمليات الروسي لمكافحة فيروس "كورونا" فى وقت سابق تعافي 5 أشخاص تمامًا وخروجهم من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين في جميع أنحاء روسيا 22 شخصًا حاليًا.

وأكد مقر العمليات أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس "كورونا" سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ لهم في موسكو.

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