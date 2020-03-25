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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة التجارة: قادرون على تخطى أزمة كورونا بأقل الأضرار (فيديو)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:38 م
نيفين جامع
نيفين جامع
ياسمين عباس
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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة في اجتماعات مستمرة مع أصحاب المصانع بكل مستوياتهم وفئاتهم، سواء كانت صناعات نسيجية أو مطهرات أو مواد الغذائية، معقبة: "إحنا في أزمة، ولكن لدينا القدرة كدولة وحكومة على تخطيها والتعامل معها بأقل الأضرار".

وأضافت نيفين جامع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن الحكومة المصرية ذات قدرة على تحويل السلبيات الخاصة بفيروس كورونا إلى إيجابية، مردفة: "جه الوقت اللي نبدأ نشتغل على إمكانياتنا وقدرتنا ونصنع المستلزمات التي نستوردها محليًا، وفي تناغم حقيقي بين كل الوزارات".

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم التواصل مع وزارة المالية بمنح تيسيرات وتسهيلات لإجراءات دعم الصادرات، حيث يتم التواصل مع الوزارة يوميًا، مؤكدة أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتعامل بلا كلل أو ملل ويبحث بشكل دائم ودوري كل التفاصيل للوصول إلى منظومة متكاملة خلال فترة الحظر.

وأشارت، إلى أن كل المستلزمات الخاصة بالتصنيع من السهل تصنيعها محليًا من خلال الشباب المصريين ورجال الأعمال، مضيفة: "عندنا معظم الصناعات الهندسية اللي بتشتغل موجودة هنا، والمستلزمات بتيجى من بره مع إنه  من السهل تصنيعها محليًا، وكذا الصناعات المغذية المكملة".

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