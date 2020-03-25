إجراءات احترازية جديدة ضد كورونا في النمسا

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر اليوم الأربعاء، عدم السماح بدخول مواطني دول ألمانيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا والمجر إلى البلاد دون تقديم شهادة صحية لم يمض على صدورها أكثر من 4 أيام تفيد بخلو الشخص من فيروس كورونا.وقال- فى بيان- إنه سيتم تطبيق غرامات باهظة للمخالفين لضوابط مكافحة مرض فيروس كورونا وتصل إلى 3600 يورو للفرد و30 ألف يورو للشركات والمطاعم المخالفة.وأضاف الوزير أن أولئك الذين ينتهكون القواعد يهددون حياة الآخرين لافتًا إلى أن الشرطة صارمة فى تطبيق قانون كورونا للحد من الانتهاكات وضبط قواعد السلوك العام.