بعد وفاة أسرة.. مركز السموم يحذر من خلط الكلور بالكحول

علقت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بجامعة الإسكندرية، على مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها بالاختناق بسبب خلطة لتطهير المنزل خوفًا من فيروس كورونا المستجد، قائلة: "إن هذه حالة متكررة في مصر على مدار السنين، فدائمًا ما يقوم المصريون بخلط الكلور مع الملح أو الخل أو مواد أخرى لزيادة التطهير والتنظيف".وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر٢"، أن خلط المواد مع بعضها البعض يقلل فاعليتها، وينتج غازات سامة مثل غاز الكلور السام الذي ينتج عن خلط الكلور بالملح أو الخل ويؤدي لتهيج الجهاز التنفسي، ويتسبب في الاختناق والإغماء، محذرة من خلط الكلور مع الكحول، والذي ينتج عنه غاز الكلوروفورم الذي يتسبب في تسمم في الكبد والكلى ويكون شديد السمية، بالإضافة إلى الكحة وتهيجات في الجهاز العصبي.وحذرت مدير مركز السموم بجامعة الإسكندرية، من خلط الكلور بأي مادة أخرى سوى المياه فقط، مناشدة المواطنين باستخدام المياه والصابون فقط.