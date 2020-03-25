إصابة كاهن بالكنيسة المارونية الفرنسية بفيروس كورونا

أصيب الأب رامي عبدالساتر، الكاهن بالكنيسة المارونية بفرنسا، بفيروس كورونا، حيث التقط العدوى الأسبوع الماضي خلال حفل زفاف.وقال الأب رامي عبدالساتر خادم رعية القديس شربل في بوردو الفرنسية، ومسئول الرسالة المارونية في لورد- في تصريحات له- إن وضعه جيد، وهو يصلّي للجميع ويطلب صلاة الجميع.وبدأ الأب رامي اليوم الحجر المنزلي، وفقًا لـ"إذاعة الفاتيكان"، والتي أشارت إلى أن وضعه الصحي مستقر.