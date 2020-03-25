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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إصابة كاهن بالكنيسة المارونية الفرنسية بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:34 م
كورونا
كورونا
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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أصيب الأب رامي عبدالساتر، الكاهن بالكنيسة المارونية بفرنسا، بفيروس كورونا، حيث التقط العدوى الأسبوع الماضي خلال حفل زفاف.

وقال الأب رامي عبدالساتر خادم رعية القديس شربل في بوردو الفرنسية، ومسئول الرسالة المارونية في لورد- في تصريحات له- إن وضعه جيد، وهو يصلّي للجميع ويطلب صلاة الجميع.

وبدأ الأب رامي اليوم الحجر المنزلي، وفقًا لـ"إذاعة الفاتيكان"، والتي أشارت إلى أن وضعه الصحي مستقر.

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