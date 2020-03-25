مريم الخشت «فأر طباخ» في الحجر المنزلي (فيديو)

شاركت الفنانة الشابة مريم الخشت، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها من العزل المنزلي عبر تطبيق "تيك توك".وظهرت مريم الخشت وهي تؤدي مشهدًا من فيلم "الفأر الطباخ"، وعلقت على الفيديو، قائلة: "أنا وصافي.. كوليت ولينجويني من فيلم الفار الطباخ.. بحب المشهد ده حب! طلع عيني فيه بس بحبه! ادخلوا علي تيك توك وإعملوه دويتو معايا"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مشيدين بأدائها في الفيلم.يذكر أن آخر الفنانة الشابة مريم الخشت، مشاركتها في مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، محمد عمروسي وإخراج أحمد الجندي، ووائل فرج.وكانت الفنانة مريم الخشت، كشفت عن أنها خريجة فنون جميلة، لافتة إلى أنها بعد تخرجها عملت بالمسرح لمدة عام؛ لأنها تحب المسرح منذ طفولتها، بالإضافة إلى أن والدتها خريجة جامعة أمريكية ودرست المسرح، وهو ما جعلها مهووسة بالمسرح.