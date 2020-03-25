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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعزز صادرات النفط في أبريل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:24 م
النفط
النفط
وكالات
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أفاد جدول مبدئي اطلعت عليه رويترز بأن روسيا من المقرر أن تعزز صادرات النفط الشهر المقبل، إذ من المتوقع أن ترتفع الإمدادات من مزيجها الرئيسي من نفط الأورال الخام من ميناءين بمنطقة البلطيق بنسبة 12% بعد خطط من السعودية لغمر السوق.

واتجهت أسعار النفط العالمية للانخفاض بعد إعلان خطط روسيا زيادة إمداداتها، وبلغت العقود الآجلة لبرنت لشهر أقرب استحقاق أدنى مستوى في الجلسة عند نحو 26.3 دولار للبرميل.

تأتي خطط رفع الإنتاج وزيادة الإمدادات إلى الخارج في أعقاب انهيار اتفاق لخفض الإنتاج أوائل الشهر الجاري بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية ومنتجين آخرين بقيادة روسيا في إطار ما يُعرف بمجموعة أوبك+.

وفقدت أسعار النفط نصف قيمتها في أقل من أسبوعين بسبب تأثير فيروس كورونا على الطلب وزيادة الإمداد بسبب معركة على الحصص السوقية بين السعودية وروسيا.

وأظهر الجدول، الذي اطلعت رويترز عليه اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن ترتفع التحميلات من مزيج الأورال الروسي إلى 6.7 مليون طن في أبريل من 6.2 مليون طن في مارس.

وعلى أساس يومي، أظهرت حسابات لرويترز أن تحميلات الأورال من ميناءي بريمورسك وأوست لوجا بمنطقة البلطيق ستزيد بنسبة 12 بالمائة على أساس شهري.

وأظهرت الوثيقة اليوم أن تحميلات الأورال والخام السيبيري الخفيف من ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود في أبريل من المقرر أن تبلغ 2.56 مليون طن، ارتفاعًا من 2.2 مليون في مارس.
وتخطط السعودية لتصدير أكثر من عشرة ملايين برميل يوميًا اعتبارًا من مايو.

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