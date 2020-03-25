قطاع الشحن يتصدر ارتفاعات البورصة.. و«الورق» يتذيل القائمة

تصدر قطاع خدمات النقل والشحن، ارتفاعات البورصة, اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشر القطاع بنسبة بلغت 7.09 % ليغلق عند مستوى 540.41 نقطة، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.54% ليغلق عند مستوى 604.9 نقطة، ثم الموارد الأساسية بنسبة ارتفاع بلغت 3.49%، لينهى التعاملات عند مستوى 478.4 نقطة.وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.96%، ليغلق عند 757.8 نقطة، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.9%، ليغلق عند مستوى 490.69 نقطة، فيما تصدر قطاع التجارة والموزعين التراجعات بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 738 نقطة.وعلى صعيد التداولات، فقد احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى بتداولات بلغت قيمتها 172.89 مليون جنيه، بتداول نحو 3.7 مليون ورقة مالية، ثم قطاع العقارات بقيمة 107.6 مليون جنيه، من خلال التعامل على 46 مليون ورقة مالية، في الوقت الذي تذيل فيه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف القائمة بتداولات بلغت فيمتها 141.6 ألف جنيه، بـ65.7 ألف ورقة مالية.