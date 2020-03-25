212 مصابًا بـ«كورونا» في اليابان ووفاة امرأة بالفيروس

أكدت السلطات اليابانية وجود 212 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وحالة وفاة لامرأة في مدينة ناجويا.وأعلنت محافظ مدينة طوكيو يوريكو كويكي، اكتشاف 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم في المدينة، مشددة على أن الحالة خطيرة وشديدة.وطالبت كويكي من المواطنين التعاون والتقيد بإجراءات الوقاية والبقاء بعيدًا عن أماكن التجمعات العامة؛ لتجنب المزيد من العدوى وفي إطار السعي لاحتواء تفشي الفيروس.ولفتت كويكي إلى أن المدينة قد تضطر إلى إغلاق المدينة في الكامل في حال لم يتم الاستجابة والتقيد بإجراءات الوقاية لتخفيف انتشار العدوى.وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية اليابانية تسجيل إصابتين من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليابان بفيروس كورونا المستجد.