وزير الصحة النمساوي: 96% من إصابات كورونا تُعالج في المنزل

أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، أن 96% من مرضى فيروس كورونا فى النمسا هي حالات خفيفة وأنهم يخضعون للحجر الصحي فى المنزل.وقال وزير الصحة- فى تصريحات اليوم الأربعاء- إن 5. 0% من المرضى بحاجة إلى رعاية مكثفة بينما 3.5 في المائة يجري علاجهم في المستشفى.وأوضح أنشوبير أن أوروبا أصبحت بالفعل حاليًا بؤرة الوباء، حيث يوجد بها 223 ألف مريض بالفيروس بزيادة بنسبة 13 بالمائة في الـ24 ساعة الماضية.وأشار إلى أنه تم تسجيل عدد كبير من الوفيات في إيطاليا بلغ (6,820) حالة وإسبانيا (2,991) وفرنسا (1,102)، كما شهدت سويسرا زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية بما يقرب من 10 آلاف شخص، بينما لم يكن هناك أي زيادات في الصين.يذكر أن أحدث إحصاء للإصابات فى النمسا سجل 5315 بينما بلغت حالات الوفاة 36 حالة.